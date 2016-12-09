15-летняя екатеринбурженка повредила в школе позвоночникСегодня в 14:46
- Текст
Ее госпитализировали.
16 февраля 2017 года в Екатеринбурге в школе №167 на Фрезеровщиков девятиклассница повредила позвоночник. По предварительным данным, 15-летняя девочка травмировалась в ходе конфликта, который произошел между учениками.
В школе "Уралинформбюро" заявили, что школьница просто "неудачно села на стул". "Перелома позвоночника у нее нет однозначно, просто травма. Она неудачно села на стул и упала", - рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Оксана Каргаполова.
У полицейских - другая версия случившегося. "По предварительным данным, на уроке в 9 классе проходила викторина, во время который один из мальчиков, шутя, убрал стул своей одноклассницы, когда та собиралась присесть. Девочка упала и ударилась", - прокомментировали в пресс-группе городского УМВД.
Ребенка доставили в ДГКБ №9.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 15:59
Холманских отказался от участия в губернаторских выборах
Без приказа от президента.Сегодня в 15:50
В Югре на дорогу с парковки выкатилась машина с детьми
Пока их мать была в магазине.Сегодня в 15:39
Бюджетные места в вузах "растворятся" через 10 лет
Под наплывом студентов.Сегодня в 15:33
Тюменцу грозит 12 лет тюрьмы за развращение школьниц
Суд не за горами.Сегодня в 15:28
Югорчанка пойдет под суд за "гастроли" трио проституток
Ей грозит 5 лет колонии.Сегодня в 15:25
Мошенники скупают у россиян банковские карты
В преступных целях.Сегодня в 15:19
Свердловские суды берегут подозреваемых от СИЗО
Из гуманизма.Сегодня в 15:12
В Екатеринбурге рецидивисты с ножом напали на таксиста
Одного задержали.Сегодня в 14:54
Российским авиаперевозчикам грозят многомиллионные иски
Из-за присоединения к Монреальской конвенции.Сегодня в 14:46
15-летняя екатеринбурженка повредила в школе позвоночник
Ее госпитализировали.Сегодня в 14:31
Реализации основного проекта "Корпорации Развития" помешал Керченский мост
Деньги ушли в Крым.Сегодня в 14:26
Пьяный тюменец устроил тройное ДТП
Пострадал мужчина.Сегодня в 14:21
Центральный стадион в Екатеринбурге будет охранять Росгвардия
До конца строительства.Сегодня в 14:09
Челябинец набросился на кардиолога с ножом
Медика спас коллега.Сегодня в 14:03
Главам свердловских муниципалитетов грозят отставки
Из-за срыва программы переселения из ветхих домов.
-
27 января в 11:33
15-летняя екатеринбурженка на карнизе переполошила спецслужбы
Девочка "мстила" родителям.24 января в 16:40
В Екатеринбурге ищут виновников падения школьницы в люк
Ведется доследственная проверка.19 января в 09:17
В екатеринбургском лицее на первоклассницу упал светильник
На уроке.18 января в 17:01
СКР взялся за семью 7-летней екатеринбурженки-полуночницы
Виновным грозит год колонии.09 декабря 2016 в 09:44
В Екатеринбурге школьница попала под машину из-за плохого зрения
Она не различила сигналы светофора.18 ноября 2016 в 17:52
13-летняя екатеринбурженка отравилась лекарствами
Девочку увезли на скорой.19 сентября 2016 в 12:57
В Екатеринбурге задержали курганца за интимную фотосессию школьницы
Он выложил снимки в Интернет.20 июня 2016 в 10:38
В Екатеринбурге 9-летняя велосипедистка попала под иномарку
На "зебре".08 октября 2015 в 10:39
В Екатеринбурге ребенок сломал ключицу в детском саду
Травму обнаружили родители.14 апреля 2015 в 09:22
Екатеринбуржец на иномарке сбил 10-летнюю девочку
Не дождавшуюся разрешающего сигнала светофора.
Главные новости
- Сегодня в 15:12В Екатеринбурге рецидивисты с ножом напали на таксиста
- Сегодня в 14:03Главам свердловских муниципалитетов грозят отставки
- Сегодня в 13:427-летняя тюменка сломала позвоночник в батутном центре
- Сегодня в 13:39В Екатеринбурге школьник упал на рельсы в метро
- Сегодня в 13:35У свердловчанина в руках взорвалась "кукла-бомба"
Аналитика
Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку
Ему на смену прочат банкира-чекиста.
Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"
Для силовиков и журналистов.
Удручальные кольца
С амуром.