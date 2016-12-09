Ее госпитализировали.

16 февраля 2017 года в Екатеринбурге в школе №167 на Фрезеровщиков девятиклассница повредила позвоночник. По предварительным данным, 15-летняя девочка травмировалась в ходе конфликта, который произошел между учениками.

В школе "Уралинформбюро" заявили, что школьница просто "неудачно села на стул". "Перелома позвоночника у нее нет однозначно, просто травма. Она неудачно села на стул и упала", - рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Оксана Каргаполова.

У полицейских - другая версия случившегося. "По предварительным данным, на уроке в 9 классе проходила викторина, во время который один из мальчиков, шутя, убрал стул своей одноклассницы, когда та собиралась присесть. Девочка упала и ударилась", - прокомментировали в пресс-группе городского УМВД.

Ребенка доставили в ДГКБ №9.