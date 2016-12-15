Пьяный тюменец устроил тройное ДТПСегодня в 14:26
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Пострадал мужчина.
Вечером 15 февраля 2017 года в Тюмени на улице 2-й Луговой произошло тройное ДТП.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, 31-летний водитель Nissan превысил скорость, не справился с управлением и врезался в Peugeot. От удара последний отбросило на Toyota. Установлено, что виновник аварии был пьян.
47-летний водитель Toyota получил травму грудной клетки и перелом ребер.
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