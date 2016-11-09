Тюменец на мотоцикле протаранил иномарку16 февраля в 17:00
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У него была летняя резина.
Поздним вечером 15 февраля 2017 года в Тюмени на путепроводе улицы Монтажников мотоцикл Honda врезался в Toyota.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, 23-летний мотоциклист не успел вовремя затормозить. Он получил ушиб паха.
Как выяснилось, молодой человек купил железного коня 10 февраля и до сих пор не зарегистрировал. Кроме того, на мотоцикле была летняя резина.
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