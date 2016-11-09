У него была летняя резина.

Поздним вечером 15 февраля 2017 года в Тюмени на путепроводе улицы Монтажников мотоцикл Honda врезался в Toyota.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, 23-летний мотоциклист не успел вовремя затормозить. Он получил ушиб паха.

Как выяснилось, молодой человек купил железного коня 10 февраля и до сих пор не зарегистрировал. Кроме того, на мотоцикле была летняя резина.