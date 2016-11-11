От удара загорелся МАЗ.

16 февраля 2017 года на 707 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск (Нефтеюганский район) столкнулись МАЗ, КамАЗ и Toyota Camry.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УМВД по ХМАО-Югре, авария произошла в 11.20. Погиб один человек, кто именно - не уточняется. Обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, после столкновения с КамАЗом загорелся МАЗ.