Еще нескольких человек госпитализировали.

С начала 2017 года в Прикамье произошло два смертельных случая отравления угарным газом, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Газпром газораспределение Пермь".

13 января в Усолье скончалась женщина, ее муж попал в реанимацию. 7 февраля в Очере погиб мужчина, его жена и бригада медиков, прибывших на вызов, были госпитализированы. Кроме того, 9 февраля в Перми с отравлениями легкой и средней степени тяжести были доставлены в больницу женщина и ребенок.

Причина происшествий - нарушение правил использования отопительного и водонагревательного оборудования. Как правило, в дымовом и вентиляционном каналах отсутствовала тяга, из-за этого в помещениях скапливалось токсическое вещество. Кроме того, в ряде случаев хозяева нередка вмешивались в работу газового оборудования.