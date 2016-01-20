Двое прикамцев погибли от отравления угарным газом16 февраля в 17:33
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Еще нескольких человек госпитализировали.
С начала 2017 года в Прикамье произошло два смертельных случая отравления угарным газом, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Газпром газораспределение Пермь".
13 января в Усолье скончалась женщина, ее муж попал в реанимацию. 7 февраля в Очере погиб мужчина, его жена и бригада медиков, прибывших на вызов, были госпитализированы. Кроме того, 9 февраля в Перми с отравлениями легкой и средней степени тяжести были доставлены в больницу женщина и ребенок.
Причина происшествий - нарушение правил использования отопительного и водонагревательного оборудования. Как правило, в дымовом и вентиляционном каналах отсутствовала тяга, из-за этого в помещениях скапливалось токсическое вещество. Кроме того, в ряде случаев хозяева нередка вмешивались в работу газового оборудования.
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