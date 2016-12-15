13-летний екатеринбуржец скончался от отравления ядом16 февраля в 17:49
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Из газового баллончика.
Следователи озвучили предварительную причину гибели 13-летнего екатеринбуржца, тело которого нашли 15 февраля на улице Краснолесья.
"Результаты вскрытия показали, что подросток скончался от отравления неизвестным ядом. По предварительным данным, это содержимое газового баллончика, который лежал рядом", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Следует добавить, что днем 16 февраля скорая забрала еще одного 13-летнего подростка из школы на улице Павла Шаманова. У него сильно поднялось давление и он побледнел. Школьника доставили в ДГКБ №11 с подозрением на сердечно-сосудистое заболевание. В больнице состояние мальчика стабилизировалось, его отпустили домой, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава.
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