Его товарищ - в больнице.

В больнице Челябинска скончался избитый в уличной драке мужчина, пишут местные СМИ.

Потасовка на остановке на улице Энергетиков произошла 6 февраля 2017 года. Трое приятелей выпивали в подъезде недалеко от места происшествия. Во время застолья один из них оскорбил другого. Товарищи решили его проучить, мужчина побежал от них. В районе остановки он вооружился палкой и начал избивать собутыльников. Пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В настоящее время нападавший арестован. Уголовное дело будет переквалифицировано либо на "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть", либо "Убийство", передает "Уралинформбюро".