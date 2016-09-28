Избитый на остановке челябинец скончался 16 февраля в 18:21
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Его товарищ - в больнице.
В больнице Челябинска скончался избитый в уличной драке мужчина, пишут местные СМИ.
Потасовка на остановке на улице Энергетиков произошла 6 февраля 2017 года. Трое приятелей выпивали в подъезде недалеко от места происшествия. Во время застолья один из них оскорбил другого. Товарищи решили его проучить, мужчина побежал от них. В районе остановки он вооружился палкой и начал избивать собутыльников. Пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.
В настоящее время нападавший арестован. Уголовное дело будет переквалифицировано либо на "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть", либо "Убийство", передает "Уралинформбюро".
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