В Свердловской области подросток погиб под поездом16 февраля в 19:47
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Возбуждено уголовное дело.
Пассажирский поезд Приобье – Екатеринбург насмерть сбил 15-летнего мальчика.
Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском СУ на транспорте СКР, трагедия произошла вечером 15 февраля 2017 года на перегоне Атымья - Пелым Свердловской железной дороги. Машинист заметил подростка, подал сигнал и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В рамках расследования также будет проверяться версия о доведении до самоубийства.
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