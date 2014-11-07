Возбуждено уголовное дело.

Пассажирский поезд Приобье – Екатеринбург насмерть сбил 15-летнего мальчика.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском СУ на транспорте СКР, трагедия произошла вечером 15 февраля 2017 года на перегоне Атымья - Пелым Свердловской железной дороги. Машинист заметил подростка, подал сигнал и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В рамках расследования также будет проверяться версия о доведении до самоубийства.