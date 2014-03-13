Тагильчанин упал с 7 этажа и выжил16 февраля в 20:10
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Спасли сугробы.
В Нижнем Тагиле очевидцы утром 16 февраля засняли на телефон, как мужчина летит с балкона 7 этажа, пишет tagilcity.ru. Травмы оказались несмертельными - сугробы смягчили падение.
Вызванные соседкой полицейские установили, что 33-летний пострадавший имеет несколько судимостей. Он доставлен в больницу, передает "Уралинформбюро".
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