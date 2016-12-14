В Челябинске нашли мертвой 14-летнюю девочкуСегодня в 08:14
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Тело обнаружили родственники.
Утром 16 февраля 2017 года в Ленинском районе Челябинска в одной из квартир нашли труп 14-летней девочки.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, тело обнаружили родственники.
По данному факту проводится проверка. Никакие подробности не сообщаются.
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