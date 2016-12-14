В Екатеринбурге инвалид поджег сарай и совершил суицидСегодня в 08:30
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Пока его родственников не было дома.
Вечером 16 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Ярославской 49-летний инвалид поджег сарай в частном доме и покончил с собой. Его тело нашли пожарные после того, как потушили огонь.
Вместе с самоубийцей проживала сестра с мужем и двумя детьми. В момент происшествия родственников не было дома.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, по факту случившегося проводится проверка. Признаков криминала в трагедии не усматривается.
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