Пока его родственников не было дома.

Вечером 16 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Ярославской 49-летний инвалид поджег сарай в частном доме и покончил с собой. Его тело нашли пожарные после того, как потушили огонь.

Вместе с самоубийцей проживала сестра с мужем и двумя детьми. В момент происшествия родственников не было дома.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, по факту случившегося проводится проверка. Признаков криминала в трагедии не усматривается.