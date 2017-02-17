×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Теракт в пакистанском мавзолее унес жизни более 70 человекСегодня в 08:26

  • Текст

Не менее 250 получили ранения.

В результате теракта в южной провинции Пакистана Синд погибли по меньшей мере 72 человека, около 250 получили ранения, пишет "Интерфакс" со ссылкой на The News. Пострадавших эвакуировали на военных вертолетах.

Взрыв в городе Сехван-Шариф прогремел, когда люди пришли к мавзолею философа Лала Шахбаза Каландара, почитаемого последователями суфизма.

Бомбу привел в действие террорист-смертник. Ответственность за теракт на себя взяли группировки "Джамаат-уль-Ахрар" и "Исламское государство", передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Третья мировая - террористическая?!»

Главные новости

Аналитика

Свинья общественного согласия

Свинья общественного согласия

Беспокоит Владимира Путина.

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Ему на смену прочат банкира-чекиста.

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×