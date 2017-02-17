Не менее 250 получили ранения.

В результате теракта в южной провинции Пакистана Синд погибли по меньшей мере 72 человека, около 250 получили ранения, пишет "Интерфакс" со ссылкой на The News. Пострадавших эвакуировали на военных вертолетах.

Взрыв в городе Сехван-Шариф прогремел, когда люди пришли к мавзолею философа Лала Шахбаза Каландара, почитаемого последователями суфизма.

Бомбу привел в действие террорист-смертник. Ответственность за теракт на себя взяли группировки "Джамаат-уль-Ахрар" и "Исламское государство", передает "Уралинформбюро".