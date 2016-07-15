В Екатеринбурге жители Уралмаша остались без водыСегодня в 08:51
- Текст
Из-за коммунальной аварии.
Утром 17 февраля 2017 года в Екатеринбурге в многоэтажках на улице Новаторов пропала холодная вода.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал", это связано с порывом на сетях, который произошел около 4.30.
Коммунальщики отключили водовод и днем займутся поиском места повреждения. Кроме того, специалисты цеха благоустройства очистят проезжую часть от воды и наледи.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 18:06
Ямал рвется к вершинам безумия
Число психбольных зашкаливает.Сегодня в 18:06
Инфляция в России опустилась ниже 5%
Экономика пошла в рост.Сегодня в 18:05
На Ямале нашли таинственные захоронения
4 человек.Сегодня в 17:58
Процесс по делу о покушении на Тимониченко стартует в апреле
Обвиняемый - Игорь Казаков.Сегодня в 17:53
-10 градусов негодования
Свердловского электората.Сегодня в 17:43
На Южном Урале в ДТП погибла мать четверых детей
Столкнулись две легковушки.Сегодня в 17:32
Екатеринбург прославился пробками на всю Россию
Но до Москвы ему далеко.Сегодня в 17:31
Российские власти ждут ослабления рубля
А после – стабилизации.Сегодня в 17:22
Свердловское реготделение "Единой России" сделало трудный выбор
После двух месяцев размышлений.Сегодня в 17:10
Челябинка трясет с УК компенсацию за падение в лифте
С 3 этажа.Сегодня в 17:09
Мозговой центр "МРСК Урала" оценили китайские студенты
И их российские сокурсники.Сегодня в 17:06
В Екатеринбурге неизвестный расстрелял трамвай
На ВИЗе.Сегодня в 17:02
"Почта России" грозит поднять тарифы
На уровень инфляции.Сегодня в 17:01
Челябинцы вызывают такси для мышей и енотов
А екатеринбуржцы - для черепах.Сегодня в 17:00
В Екатеринбурге задержали банду карманников
Орудовавших в транспорте.
-
15 июля 2016 в 13:51
В Тюмени жители 13 многоэтажек остались без воды
Из-за коммунальной аварии.31 марта 2014 в 09:59
Екатеринбургский хладокомбинат остался без воды
Коммунальщики уже работают на месте ЧП.13 февраля в 16:35
В Екатеринбурге строители повредили водовод на ВИЗе
ХВС придется перекрыть.22 ноября 2016 в 11:45
Екатеринбуржцы в Пионерском поселке снова остались без воды
Из-за утечки.11 ноября 2016 в 12:17
В центре Екатеринбурга второй день нет воды
Начать раскопки мешают припаркованные машины.01 ноября 2016 в 11:05
Екатеринбуржцы в Пионерском поселке второй день сидят без воды
Прохудилась труба под гаражами.21 октября 2016 в 11:00
Екатеринбуржцы на Уралмаше просидят без воды 2 суток
Аварию устраняют строители.20 октября 2016 в 09:22
Жители екатеринбургского Уралмаша лишились воды
Из-за порыва на сетях.17 марта 2016 в 17:46
В Кургане жители 6 домов третьи сутки сидят без воды
Из-за коммунальной аварии.03 февраля 2016 в 14:37
В Екатеринбурге жители 9 многоэтажек остались без воды
Сроки устранения аварии неизвестны.
Главные новости
- Сегодня в 17:58Процесс по делу о покушении на Тимониченко стартует в апреле
- Сегодня в 17:53-10 градусов негодования
- Сегодня в 15:25Екатеринбуржцы оказались заперты в маршрутке с вооруженным мужчиной
- Сегодня в 15:14На Ямале столкнулись бензовоз и микроавтобус с пассажирами
- Сегодня в 14:16"Уральские пельмени" остались без товарного знака
Аналитика
Свинья общественного согласия
Беспокоит Владимира Путина.
Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку
Ему на смену прочат банкира-чекиста.
Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"
Для силовиков и журналистов.