Из-за коммунальной аварии.

Утром 17 февраля 2017 года в Екатеринбурге в многоэтажках на улице Новаторов пропала холодная вода.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал", это связано с порывом на сетях, который произошел около 4.30.

Коммунальщики отключили водовод и днем займутся поиском места повреждения. Кроме того, специалисты цеха благоустройства очистят проезжую часть от воды и наледи.