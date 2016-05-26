Ночью.

17 февраля 2017 года в 1.44 в Екатеринбурге на улице Рейсовой вспыхнул частный дом, где находилась семья с двумя детьми.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, огонь удалось потушить за 45 минут. Повреждены внутренняя отделка комнат и чердачные перекрытия на площади 70 квадратных метров.

Семью эвакуировали, никто не пострадал.