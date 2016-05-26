В Екатеринбурге вспыхнул дом со спящими детьмиСегодня в 09:18
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Ночью.
17 февраля 2017 года в 1.44 в Екатеринбурге на улице Рейсовой вспыхнул частный дом, где находилась семья с двумя детьми.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, огонь удалось потушить за 45 минут. Повреждены внутренняя отделка комнат и чердачные перекрытия на площади 70 квадратных метров.
Семью эвакуировали, никто не пострадал.
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