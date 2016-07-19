Со включенной мигалкой.

Утром 17 февраля 2017 года в Перми на перекрестке улиц Ленина - Газета "Звезда" столкнулись машина скорой помощи и внедорожник Ford. Фото с места ДТП разместили на городском форуме очевидцы, передает "Уралинформбюро".

По словам свидетелей аварии, спецавтомобиль со включенной мигалкой ехал по трамвайным путям от ЦУМа, а иномарка двигалась вниз по улице Газета "Звезда". У внедорожника разбита передняя часть, у кареты скорой - боковая. О пострадавших не сообщается.

Получить оперативный комментарий в ГИБДД на момент публикации новости не удалось.

Следует напомнить, что осенью 2016 года в Челябинске произошло страшное ДТП с участием скорой. Пьяный водитель Honda Civic на большой скорости протаранил спецавтомобиль. Погибли водитель скорой, фельдшер и 10-месячный мальчик. Второй фельдшер и мать младенца получили серьезные травмы.

Фото: пользователь slava-perm | форум teron.ru, Twitter Пермская дирекция дорожного движения