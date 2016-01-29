Двух пермячек едва не растерзала стая бродячих псовСегодня в 12:25
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Собак разогнала ломом водитель трамвая.
В Перми двух женщин едва не растерзала стая бродячих псов.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "ПермьГорЭлектроТранс", инцидент произошел в 7.15 16 февраля 2017 года на остановке "Тепличный комбинат". 36-летняя водитель трамвая увидела в окно, как собака вцепилась в прохожую. Она остановилась, взяла лом и отогнала животное. Пострадавшая была сильно покусана. Водитель усадила ее в вагон. Пока пассажиры ждали скорую, на другую горожанку также набросился бродячий пес. Сотрудница МУПа отогнала и его.
"За помощь пешеходам и проявленное неравнодушие водитель трамвая будет поощрена. Информация передана в МКУ "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек" для проведения отлова", - пояснили в пресс-службе предприятия.
Стоит добавить, что проблема с бродячими животными остро стоит во многих уральских регионах. В Свердловской области за 8 месяцев 2016 года было покусано 9 тысяч человек. В феврале 2017 года в Таборах 7-летняя девочка погибла от укусов соседских псов. "Уралинформбюро" разбиралось в причинах проблемы в материале "Бездомный собачий полк".
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