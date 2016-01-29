×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Двух пермячек едва не растерзала стая бродячих псовСегодня в 12:25

  • Текст

Собак разогнала ломом водитель трамвая.

В Перми двух женщин едва не растерзала стая бродячих псов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "ПермьГорЭлектроТранс", инцидент произошел в 7.15 16 февраля 2017 года на остановке "Тепличный комбинат". 36-летняя водитель трамвая увидела в окно, как собака вцепилась в прохожую. Она остановилась, взяла лом и отогнала животное. Пострадавшая была сильно покусана. Водитель усадила ее в вагон. Пока пассажиры ждали скорую, на другую горожанку также набросился бродячий пес. Сотрудница МУПа отогнала и его.

"За помощь пешеходам и проявленное неравнодушие водитель трамвая будет поощрена. Информация передана в МКУ "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек" для проведения отлова", - пояснили в пресс-службе предприятия.

Стоит добавить, что проблема с бродячими животными остро стоит во многих уральских регионах. В Свердловской области за 8 месяцев 2016 года было покусано 9 тысяч человек. В феврале 2017 года в Таборах 7-летняя девочка погибла от укусов соседских псов. "Уралинформбюро" разбиралось в причинах проблемы в материале "Бездомный собачий полк".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свинья общественного согласия

Свинья общественного согласия

Беспокоит Владимира Путина.

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Ему на смену прочат банкира-чекиста.

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×