Еще один человек пострадал.

В ночь на 17 февраля 2017 года в Мегионе загорелся одноэтажный многоквартирный деревянный дом. При пожаре погибли женщина и 2-летний ребенок. Пострадал мужчина - он в реанимации, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Сообщение о возгорании поступило в 1.26. Огонь охватил 360 "квадратов". 12 жильцов эвакуировались самостоятельно. Полностью пожар удалось потушить спустя 6 часов. На месте работали 29 человек и 11 единиц техники. Сейчас ликвидируются последствия пожара. Причина устанавливается, добавили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.