Тюменку будут судить за гибель сожителя в ДТПСегодня в 12:57
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Ей грозит 5 лет заключения.
В Тюменской области в суд направлено уголовное дело в отношении 44-летней жительницы села Конево. Светлану Румак обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.
Авария произошла днем 8 декабря 2016 года на 367 километре трассы Тюмень - Омск. Румак на KIA Ceed обогнала снегоуборочную машину. При перестроении на свою полосу иномарку занесло, и она вылетела на встречку. Там легковушка столкнулась с грузовиком Scania. От удара KIA выбросило в кювет.
Сожитель обвиняемой получил тяжелые травмы и на следующий день скончался в больнице. Сама виновница аварии получила травмы средней степени тяжести. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.
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