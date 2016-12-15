Ей грозит 5 лет заключения.

В Тюменской области в суд направлено уголовное дело в отношении 44-летней жительницы села Конево. Светлану Румак обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Авария произошла днем 8 декабря 2016 года на 367 километре трассы Тюмень - Омск. Румак на KIA Ceed обогнала снегоуборочную машину. При перестроении на свою полосу иномарку занесло, и она вылетела на встречку. Там легковушка столкнулась с грузовиком Scania. От удара KIA выбросило в кювет.

Сожитель обвиняемой получил тяжелые травмы и на следующий день скончался в больнице. Сама виновница аварии получила травмы средней степени тяжести. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.