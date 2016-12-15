×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Тюменку будут судить за гибель сожителя в ДТПСегодня в 12:57

  • Текст

Ей грозит 5 лет заключения.

В Тюменской области в суд направлено уголовное дело в отношении 44-летней жительницы села Конево. Светлану Румак обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Авария произошла днем 8 декабря 2016 года на 367 километре трассы Тюмень - Омск. Румак на KIA Ceed обогнала снегоуборочную машину. При перестроении на свою полосу иномарку занесло, и она вылетела на встречку. Там легковушка столкнулась с грузовиком Scania. От удара KIA выбросило в кювет.

Сожитель обвиняемой получил тяжелые травмы и на следующий день скончался в больнице. Сама виновница аварии получила травмы средней степени тяжести. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свинья общественного согласия

Свинья общественного согласия

Беспокоит Владимира Путина.

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Ему на смену прочат банкира-чекиста.

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×