Для него вызвали скорую.

Накануне в Кольцово приземлился самолет с больным ребенком на борту. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе екатеринбургского аэропорта, борт прилетел в столицу Урала из Краби (Таиланд). Во время полета у мальчика поднялась высокая температура, и для него вызвали бригаду медиков. Мальчика увезли на скорой.

В пресс-службе воздушной гавани подчеркнули, что посадка прошла в штатном режиме.