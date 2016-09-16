В Кольцово сел самолет с больным ребенкомСегодня в 11:47
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Для него вызвали скорую.
Накануне в Кольцово приземлился самолет с больным ребенком на борту. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе екатеринбургского аэропорта, борт прилетел в столицу Урала из Краби (Таиланд). Во время полета у мальчика поднялась высокая температура, и для него вызвали бригаду медиков. Мальчика увезли на скорой.
В пресс-службе воздушной гавани подчеркнули, что посадка прошла в штатном режиме.
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