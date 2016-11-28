В здании нашли коробку.

17 февраля 2017 года в Челябинске полицейские оцепили здание "Связь-Банка" на улице Цвиллинга (около ТРК "Куба") из-за подозрительной коробки.

Из здания эвакуировали около 30 человек, сообщили "Уралинформбюро" в областном ГУ МВД. Проверка уже завершена - коробка не представляет угрозы. Информацией о том, что было внутри, пресс-служба главка не располагает.