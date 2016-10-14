Спешивший к теще тюменец сбил женщину на "зебре"Сегодня в 14:55
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Он был пьян.
Днем 16 февраля 2017 года в Тюмени на улице Одесской Ford сбил 41-летнюю женщину, которая переходила дорогу по "зебре".
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, 35-летний водитель иномарки был пьян. Он рассказал, что всю ночь употреблял спиртное, а днем решил навестить тещу, лежащую в больнице.
У пострадавшей перелом ноги и ушибы.
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