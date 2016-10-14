Он был пьян.

Днем 16 февраля 2017 года в Тюмени на улице Одесской Ford сбил 41-летнюю женщину, которая переходила дорогу по "зебре".

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, 35-летний водитель иномарки был пьян. Он рассказал, что всю ночь употреблял спиртное, а днем решил навестить тещу, лежащую в больнице.

У пострадавшей перелом ноги и ушибы.