В Тобольске в ДТП с двумя автобусами пострадали 5 человекСегодня в 13:43
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В том числе 11-летний ребенок.
16 февраля 2017 года в Тобольске на кольцевой развязке улиц 5-й Северной и Ремезова столкнулись два ЛиАЗа.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, водитель автобуса маршрута №6 неправильно выбрал скорость и не выдержал дистанцию.
Пострадали 5 пассажиров второго автобуса, в том числе 11-летний мальчик. У ребенка травма носа, у взрослых - ушибы и ссадины.
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