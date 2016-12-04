В том числе 11-летний ребенок.

16 февраля 2017 года в Тобольске на кольцевой развязке улиц 5-й Северной и Ремезова столкнулись два ЛиАЗа.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, водитель автобуса маршрута №6 неправильно выбрал скорость и не выдержал дистанцию.

Пострадали 5 пассажиров второго автобуса, в том числе 11-летний мальчик. У ребенка травма носа, у взрослых - ушибы и ссадины.