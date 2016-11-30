Пьяный житель Тобольска устроил ДТП с 5 машинамиСегодня в 14:35
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Двое человек пострадали.
Вечером 16 февраля 2017 года в Тобольске на улице Юбилейной произошло массовое ДТП.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, аварию спровоцировал 57-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado, который нарушил правила перестроения. В итоге внедорожник столкнулся с Chevrolet Lanos и Chevrolet Lacetti. От удара Lanos отлетела на SsangYong Kyron, а последний врезался в Nissan Almera.
Пострадали 45-летняя женщина-водитель и 54-летний пассажир Chevrolet Lanos.
Выяснилось, что виновник аварии был пьян.
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