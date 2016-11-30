Двое человек пострадали.

Вечером 16 февраля 2017 года в Тобольске на улице Юбилейной произошло массовое ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, аварию спровоцировал 57-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado, который нарушил правила перестроения. В итоге внедорожник столкнулся с Chevrolet Lanos и Chevrolet Lacetti. От удара Lanos отлетела на SsangYong Kyron, а последний врезался в Nissan Almera.

Пострадали 45-летняя женщина-водитель и 54-летний пассажир Chevrolet Lanos.

Выяснилось, что виновник аварии был пьян.