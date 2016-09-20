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Челябинка трясет с УК компенсацию за падение в лифтеСегодня в 17:10

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С 3 этажа.

20-летняя жительница Челябинска не может добиться компенсации от управляющей компании за травмы, которые она получила при падении лифта в многоэтажке, пишет Chelyabinsk.74.

Инцидент произошел летом 2016 года в доме на 40-летия Победы, 53 в микрорайоне Академ Riverside. Лифт "забарахлил" на уровне 3 этажа, а потом полетел вниз. Девушка сильна ушиблась и пережила сильный стресс.

В полиции в возбуждении уголовного дела отказали. Однако за девушку вступилась прокуратура, отменив постановление об отказе и потребовав направить материалы в следственный комитет. Проверка Ростехнадзора показала, что лифты эксплуатировались с нарушениями. Вместе с тем уголовное дело по факту бездействия УК до сих пор не возбудили, передает "Уралинформбюро".

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