На Ямале столкнулись бензовоз и микроавтобус с пассажирамиСегодня в 15:14
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Трое пострадавших.
17 февраля на 934 километре трассы Сургут - Салехард бензовоз столкнулся с микроавтобусом, ехавшим из Надыма в Новый Уренгой. По предварительным данным, пострадали три пассажира, информация уточняется.
На месте работают специалисты оперативной группы автоинспекции, сообщил "Уралинформбюро" начальник отдела ГИБДД Надымского района Олег Кузнецов.
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