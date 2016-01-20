По вине пенсионера.

При столкновении легковушек на автодороге Нягань – Приобье пострадали трое детей и взрослый.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УГИБДД УМВД России, авария произошла на 7 километре трассы днем 16 февраля. 61-летний водитель Peugeot, выехав на встречную полосу, столкнулся с Chevrolet Aveo, а тот отбросило на Volkswagen.

С различными травмами госпитализированы пассажиры Chevrolet: 33-летняя женщина и дети 8, 10 и 16 лет.