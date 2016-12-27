28-летняя жительница Волчанска зарубила пенсионерку топоромСегодня в 15:55
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Из-за 11 тысяч рублей.
28-летняя жительница Волчанска зарубила топором 81-летнюю женщину, чтобы заполучить ее пенсию.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено 13 февраля 2017 года. Женщина обещала купить пенсионерке лекарства на данную ей тысячу рублей, но не сделала этого - более того, украдкой утащила еще тысячу. Пожилая женщина высказала претензию знакомой - в ответ та набросилась на нее с топором. После расправы с хозяйкой подозреваемая похитила у нее еще 9 тысяч рублей.
"Несмотря на свой молодой возраст, Катерина уже успела запятнать свою биографию двумя судимостями. В 2013 году ее лишили родительских прав в отношении малолетнего сына 2007 и дочери 2009 годов рождения. Дети сейчас находятся в приемной семье. В 2015 году по решению суда Катерине назначили 100 часов обязательных работ за причастность к мошенническим действиям с материнским капиталом. В 2016 году за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей ее приговорили к ограничению свободы сроком на один год", - пояснил "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых,
Подозреваемую задержали по горячим следам. Она дала признательные показания. Сейчас в отношении женщины расследуется уголовное дело по ст.158 УК РФ (кража), ст. 162 УК РФ (разбой) и ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем). Подозреваемой грозит до 20 лет лишения свободы.
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