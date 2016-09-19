В Екатеринбурге неизвестный расстрелял трамвайСегодня в 17:06
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На ВИЗе.
Днем 17 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Крылова неизвестный расстрелял трамвай.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, в полицию поступило сообщение о том, что у трамвая повреждено стекло. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Причина повреждения стекла пока неизвестна.
Подробности инцидента появятся позже.
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