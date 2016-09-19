На ВИЗе.

Днем 17 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Крылова неизвестный расстрелял трамвай.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, в полицию поступило сообщение о том, что у трамвая повреждено стекло. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Причина повреждения стекла пока неизвестна.

Подробности инцидента появятся позже.