На Южном Урале в ДТП погибла мать четверых детейСегодня в 17:43
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Столкнулись две легковушки.
Утром 17 февраля 2017 года на Южном Урале на 8 километре автодороги Октябрьское - Крутоярский лоб в лоб столкнулись две Lada Kalina.
Кто стал виновником аварии, не уточняется. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, погибла 41-летняя автоледи - мать четверых детей. Второй водитель - 45-летний мужчина - вылетел через лобовое стекло, но остался жив. Он госпитализирован.
Причины аварии выясняются.
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