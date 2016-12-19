Столкнулись две легковушки.

Утром 17 февраля 2017 года на Южном Урале на 8 километре автодороги Октябрьское - Крутоярский лоб в лоб столкнулись две Lada Kalina.

Кто стал виновником аварии, не уточняется. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, погибла 41-летняя автоледи - мать четверых детей. Второй водитель - 45-летний мужчина - вылетел через лобовое стекло, но остался жив. Он госпитализирован.

Причины аварии выясняются.