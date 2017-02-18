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Полиция задержала катавшегося на бублике екатеринбуржца17 февраля в 18:46

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Он был голым.

В Екатеринбурге задержали двух местных жителей, которые устроили катания на бублике в центре города, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

20-летних друзей привлекли к административной ответственности: водителя автомобиля - за нарушение правил перевозки пассажира, а его ровесника – за нахождение на проезжей части. Кроме того, им грозит наказание за мелкое хулиганство.

Катания по проспекту Ленина екатеринбуржцы устроили вечером 11 февраля. За машиной, держась за веревку, на бублике ехал молодой человек. Причем "наездник" в 30-градусный мороз был почти голый - на нем были только шапка, плавки и ботинки. Прохожие засняли это на видео и выложили в Сеть.

Стоит отметить, что подобные развлечения входят в моду. Недавно в Сочи в объектив видеокамеры попал молодой человек в плавках и ушанке, катающийся на сноуборде за внедорожником.

Ранее по теме:
Голый екатеринбуржец рассекал по Плотинке на бублике

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