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В Екатеринбурге нашли труп мужчиныСегодня в 09:19

  • Текст

С признаками суицида.

19 февраля 2017 года в Екатеринбурге в доме на улице Большакова нашли труп мужчины.

Как сообщил "Уралинформбюро" старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, признаков криминальной смерти не обнаружено. Проводится доследственная проверка. Вероятнее всего, уголовное дело возбуждать не будут.

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