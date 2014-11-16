В Махачкале 9-летнюю девочку растерзали собакиСегодня в 09:41
- Текст
Ведется доследственная проверка.
В столице Дагестана Махачкале погибла 9-летняя девочка - предположительно, от укусов собак, сообщили "Уралинформбюро" в республиканском СУ СКР.
Тело ребенка, покрытое рваными ранами, прохожие обнаружили вечером 19 февраля 2017 года на улице Петра I.
Ведется доследственная проверка. Назначена судмедэкспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 14:00
В Тюменской области назначен первый зампрокурора
Роман Тютюник.Сегодня в 13:52
Владислав Третьяк наградит хоккеистов из свердловских детдомов
Легендарного вратаря ждут в Екатеринбурге.Сегодня в 13:50
Югорского подростка довели до самоубийства
Вновь под подозрением группы смерти.Сегодня в 13:40
Южноуральские спасатели перекрыли трассу М-5
Для большегрузов.Сегодня в 13:37
Три екатеринбургских улицы скрылись под водой
Из-за коммунальной аварии.Сегодня в 13:33
В Екатеринбурге рецидивист тяжело ранил автоледи
Пытаясь забрать деньги.Сегодня в 13:28
В грядущие праздники россияне дождутся Ждуна
Мем стал востребованным сувениром.Сегодня в 13:24
В Березовском мошенники торговали "копеечной" землей
При содействии сотрудника Росреестра.Сегодня в 13:20
Екатеринбургский ЖСК "Первый Николаевский" сменит правление
Поставив своих людей.Сегодня в 13:16
"Лыжня России" взбодрила 19 500 екатеринбуржцев
Другие города не отстают!Сегодня в 13:08
Под Екатеринбургом обновят разбитый Челябинский тракт
От которого пришел в ужас Баста.Сегодня в 12:57
В Каменске-Уральском юноша пришел на разборки со школьницей с пистолетом
В компании друзей.Сегодня в 12:49
Куйвашев сменил главного попечителя Фонда капремонта
Зырянов уступил этот пост Швиндту.Сегодня в 12:29
В Златоусте сгорел дотла ресторан на воде
Очевидцы сняли пожар на видео.Сегодня в 12:24
Михалков разнес "сценарий" блогера Соколовского
Устроившего цирк в стенах храма.
-
16 ноября 2014 в 14:34
Под Москвой собаки загрызли годовалую девочку
Пока родители спали.08 февраля в 13:04
На Среднем Урале предъявлено обвинение владельцу собаки-убийцы
Суд отказал в его аресте.07 февраля в 09:37
На Среднем Урале суд отказался арестовывать владельцев собак-убийц
Которые растерзали ребенка.24 января в 16:40
В Екатеринбурге ищут виновников падения школьницы в люк
Ведется доследственная проверка.20 октября 2014 в 16:02
На Ямале уволены 5 сотрудников "интерната с собаками"
Где загрызли девочку.29 сентября 2014 в 12:28
На Ямале собаки загрызли второклассницу
Во дворе школы-интерната.09 апреля 2014 в 11:13
В Приморье стая сторожевых собак загрызла мужчину
Животные охраняли территорию базы.
Главные новости
- Сегодня в 13:33В Екатеринбурге рецидивист тяжело ранил автоледи
- Сегодня в 12:57В Каменске-Уральском юноша пришел на разборки со школьницей с пистолетом
- Сегодня в 12:11В Нижнем Тагиле экс-сотрудница полиции покончила с собой
- Сегодня в 11:32Первый замглавы МУГИСО отправлен в отставку
- Сегодня в 11:05Партия хаоса
Аналитика
Партия хаоса
Генератор безвластия.
Свинья общественного согласия
Беспокоит Владимира Путина.
Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку
Ему на смену прочат банкира-чекиста.