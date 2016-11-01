Стражи порядка применили оружие.

Ранним утром 19 февраля 2017 года в одном из кафе Тобольска произошла массовая драка. Ее пресекли прибывшие на место сотрудники Росгвардии.

Участники потасовки не реагировали на требования стражей порядка и оказали сопротивление в ходе задержания. Один из дебоширов пытался вырвать автомат из рук сержанта полиции - тот сделал два предупредительных выстрела вверх.

В результате применения оружия никто не пострадал. В дежурную часть доставили трех безработных 18, 20 и 27 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.