×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В кафе Тобольска произошла массовая дракаСегодня в 11:12

  • Текст

Стражи порядка применили оружие.

Ранним утром 19 февраля 2017 года в одном из кафе Тобольска произошла массовая драка. Ее пресекли прибывшие на место сотрудники Росгвардии.

Участники потасовки не реагировали на требования стражей порядка и оказали сопротивление в ходе задержания. Один из дебоширов пытался вырвать автомат из рук сержанта полиции - тот сделал два предупредительных выстрела вверх.

В результате применения оружия никто не пострадал. В дежурную часть доставили трех безработных 18, 20 и 27 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Партия хаоса

Партия хаоса

Генератор безвластия.

Свинья общественного согласия

Свинья общественного согласия

Беспокоит Владимира Путина.

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Ему на смену прочат банкира-чекиста.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×