Огонь охватил 60 "квадратов".

В ночь на 20 февраля 2017 года в Екатеринбурге в коллективном саду "Жилищник-2" полыхал частный дом.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре на улице Евгения Савкова поступило в 00.20. Огонь охватил 60 "квадратов". На месте работали 3 единицы техники и 14 человек.

В службе спасения "СОВА" добавили, что борьбу с огнем осложняла удаленность водоисточников - автоцистернам приходилось ездить за 5 километров.

По словам соседей, хозяева дома приезжали три дня назад. Причина пожара выясняется.