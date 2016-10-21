В Екатеринбурге сгорел частный домСегодня в 11:19
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Огонь охватил 60 "квадратов".
В ночь на 20 февраля 2017 года в Екатеринбурге в коллективном саду "Жилищник-2" полыхал частный дом.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре на улице Евгения Савкова поступило в 00.20. Огонь охватил 60 "квадратов". На месте работали 3 единицы техники и 14 человек.
В службе спасения "СОВА" добавили, что борьбу с огнем осложняла удаленность водоисточников - автоцистернам приходилось ездить за 5 километров.
По словам соседей, хозяева дома приезжали три дня назад. Причина пожара выясняется.
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