В Златоусте сгорел дотла ресторан на водеСегодня в 12:29
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Очевидцы сняли пожар на видео.
19 февраля 2017 года в Златоусте 3,5 часа тушили ресторан на воде "Юнона".
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о происшествии на пруду в парке Никольский поступило в 12.08. В тушении было задействовано 13 человек личного состава и 4 единицы техники.
При пожаре никто не пострадал: в зимнее время помещение не эксплуатировалось. Оно сгорело дотла.
(Видео: пользователь "ВКонтакте" Антон Земцов)
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