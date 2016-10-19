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В Златоусте сгорел дотла ресторан на водеСегодня в 12:29

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Очевидцы сняли пожар на видео.

19 февраля 2017 года в Златоусте 3,5 часа тушили ресторан на воде "Юнона".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о происшествии на пруду в парке Никольский поступило в 12.08. В тушении было задействовано 13 человек личного состава и 4 единицы техники.

При пожаре никто не пострадал: в зимнее время помещение не эксплуатировалось. Оно сгорело дотла.

(Видео: пользователь "ВКонтакте" Антон Земцов)

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