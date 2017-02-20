Ее протаранила легковушка.

Утром 19 февраля 2017 года в Челябинске на улице Гагарина в ДТП попала карета скорой помощи. По данным местных СМИ, спецавтомобиль столкнулся с иномаркой напротив ТРЦ "Алмаз". У машины скорой разбита передняя часть.

ДТП по сводке не проходит - вероятнее всего, обошлось без пострадавших, пояснили "Уралинформбюро", в отделении пропаганды городской ГИБДД.

Следует напомнить, что прошлой осенью в Челябинске Honda Civic на огромной скорости протаранила карету скорой помощи. За рулем иномарки находился пьяный мужчина. Он пояснил, что момент аварии не помнит - очнулся уже после ДТП. По его вине погибли водитель скорой, фельдшер и 10-месячный мальчик. Серьезные травмы получили мать ребенка и второй фельдшер.