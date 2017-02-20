В Челябинске произошло очередное ДТП с участием скоройСегодня в 11:40
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Ее протаранила легковушка.
Утром 19 февраля 2017 года в Челябинске на улице Гагарина в ДТП попала карета скорой помощи. По данным местных СМИ, спецавтомобиль столкнулся с иномаркой напротив ТРЦ "Алмаз". У машины скорой разбита передняя часть.
ДТП по сводке не проходит - вероятнее всего, обошлось без пострадавших, пояснили "Уралинформбюро", в отделении пропаганды городской ГИБДД.
Следует напомнить, что прошлой осенью в Челябинске Honda Civic на огромной скорости протаранила карету скорой помощи. За рулем иномарки находился пьяный мужчина. Он пояснил, что момент аварии не помнит - очнулся уже после ДТП. По его вине погибли водитель скорой, фельдшер и 10-месячный мальчик. Серьезные травмы получили мать ребенка и второй фельдшер.
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