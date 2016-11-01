Попавшись на краже.

В Нижнем Тагиле покончила с собой 33-летняя экс-сотрудница уголовного розыска отдела полиции №17. Она пошла на этот шаг после того, как ее уличили в краже.

Как сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, в 2015 году майор полиции, находясь в составе следственно-оперативной группы в квартире умершей женщины, забрала ее паспорт и сберкнижку, передав их знакомому мужчина. Впоследствии они сняли со счета 320 тысяч рублей. Преступление выявили полицейские из службы собственной безопасности областного главка.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Сотрудницу полиции уволили из органов внутренних дел. В предсмертной записке женщина написала, что ее оговорили. По факту самоубийства проводится проверка.