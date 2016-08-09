В Нижневартовске ребенок сломал руку в развлекательном центре20 февраля в 15:07
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Через суд взыскано 8 тысяч рублей.
Прокуратура Нижневартовска взыскала с игрового центра компенсацию морального вреда в пользу ребенка, сломавшего руку на аттракционе.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства ХМАО-Югры, инцидент произошел в январе 2017 года. Ребенок получил травму в лабиринте спортивно-развлекательного комплекса "Джамп.Варта". Прокуратура выяснила, что сотрудники центра не объяснили правила посещения и не обеспечили безопасность гостей.
Прокурор Нижневартовска обратился в горсуд в защиту интересов пострадавшего, но получил отказ в удовлетворении иска. Решение было обжаловано - окружной суд взыскал с организации 8 тысяч рублей в пользу ребенка.
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