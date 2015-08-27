В Каменске-Уральском юноша пришел на разборки со школьницей с пистолетомСегодня в 12:57
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В компании друзей.
В школе №60 Каменска-Уральского трое молодых людей угрожали ученице травматическим пистолетом. Юноши приставляли оружие к голове и груди девушки.
Информацию подтвердил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. Он уточнил, что школьница рассталась с молодым человеком, который подрабатывал в учебном заведении. 17 февраля 2017 года он пришел на разговор в компании друзей. Девушка увидела в руках экс-бойфренда пистолет и сообщила об этом охранникам школы. Те нажали тревожную кнопку.
Прибывший наряд полиции доставил всю компанию в отдел для разбирательства. Работу с молодыми людьми проводят сотрудники службы участковых, по итогам будет принято процессуальное решение.
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