В компании друзей.

В школе №60 Каменска-Уральского трое молодых людей угрожали ученице травматическим пистолетом. Юноши приставляли оружие к голове и груди девушки.

Информацию подтвердил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. Он уточнил, что школьница рассталась с молодым человеком, который подрабатывал в учебном заведении. 17 февраля 2017 года он пришел на разговор в компании друзей. Девушка увидела в руках экс-бойфренда пистолет и сообщила об этом охранникам школы. Те нажали тревожную кнопку.

Прибывший наряд полиции доставил всю компанию в отдел для разбирательства. Работу с молодыми людьми проводят сотрудники службы участковых, по итогам будет принято процессуальное решение.