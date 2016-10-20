Из-за коммунальной аварии.

20 февраля 2017 года в Екатеринбурге в районе Втузгородка произошла коммунальная авария. Как сообщают очевидцы, под воду ушли три улицы - Академическая, Мира и Гагарина,

В пресс-службе МУП "Водоканал" "Уралинформбюро" пояснили, что заявка об утечке поступила в 12.30. Лопнула труба в районе пересечения Мира и Академической. В 12.50 на место подъехала ремонтная бригада. Коммунальщики перекрыли поврежденные сети. При этом отключений в многоэтажках удалось избежать.

В ближайшее время на место коммунальной аварии прибудет бригада цеха благоустройства, чтобы очистить проезжую часть от воды и наледи.