Три екатеринбургских улицы скрылись под водойСегодня в 13:37
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Из-за коммунальной аварии.
20 февраля 2017 года в Екатеринбурге в районе Втузгородка произошла коммунальная авария. Как сообщают очевидцы, под воду ушли три улицы - Академическая, Мира и Гагарина,
В пресс-службе МУП "Водоканал" "Уралинформбюро" пояснили, что заявка об утечке поступила в 12.30. Лопнула труба в районе пересечения Мира и Академической. В 12.50 на место подъехала ремонтная бригада. Коммунальщики перекрыли поврежденные сети. При этом отключений в многоэтажках удалось избежать.
В ближайшее время на место коммунальной аварии прибудет бригада цеха благоустройства, чтобы очистить проезжую часть от воды и наледи.
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