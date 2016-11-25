В Челябинске Volvo сбил на "зебре" школьницу20 февраля в 14:19
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Девочку доставили в больницу.
Днем 18 февраля 2017 года в Челябинске на улице Свободы 42-летний водитель Volvo XC90 сбил 15-летнюю девочку, переходившую дорогу по "зебре".
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, школьницу с многочисленными травмами доставили в больницу. По факту аварии проводится административное расследование.
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