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В Челябинске Volvo сбил на "зебре" школьницу20 февраля в 14:19

  • Текст

Девочку доставили в больницу.

Днем 18 февраля 2017 года в Челябинске на улице Свободы 42-летний водитель Volvo XC90 сбил 15-летнюю девочку, переходившую дорогу по "зебре".

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, школьницу с многочисленными травмами доставили в больницу. По факту аварии проводится административное расследование.

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