Челябинец на иномарке сбил 6-летнего мальчика20 февраля в 15:30
- Текст
Во дворе.
Днем 19 февраля 2017 года в Челябинске во дворе дома на Свердловском проспекте Chevrolet Cruze при движении задним ходом сбил 6-летнего мальчика.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, ребенок получил ушибы и ссадины. Его направили на амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится расследование.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 10:12
ГК "Новый Поток" приняла участие в выставке "Нефть.Газ.Энерго"
Во второй раз.Сегодня в 10:05
Кредиты на деревню дедушке
На новый лад.Сегодня в 09:51
Екатеринбуржцы со Старой Сортировки провели ночь без тепла
Из-за коммунальной аварии.Сегодня в 09:37
Россиянам запретят тратить наличные
На машины и квартиры.Сегодня в 09:18
В Екатеринбурге в дилерском центре Lexus сгорели 6 иномарок
Ночью.Сегодня в 09:17
НК "Новый Поток" подписала соглашение с лучшим профильным вузом
Чтобы подготовить кадры.Сегодня в 09:09
В России "отменили" досрочные выборы президента
Торопиться некуда.Сегодня в 08:49
На Медведева повесили подростковые суициды
По заданию Путина.Сегодня в 08:31
Екатеринбург остался без главного архитектора
Тимур Абдуллаев покинул свой пост.Сегодня в 08:12
Посол России в ООН Виталий Чуркин скончался от сердечного приступа
За день до своего 65-летия.Сегодня в 07:53
В Екатеринбурге автоледи сбила коляску с младенцем
И женщину.20 февраля в 20:35
В Екатеринбурге на затопленной улице столкнулись 4 автобуса
Движение затруднено.20 февраля в 20:22
Фигуранту дела о гибели 11 детей в Югре смягчили обвинение
Он больше не виновник ДТП.20 февраля в 19:41
Курганец получил 14 лет колонии за убийство друга-колясочника
Он заколотил его палкой.20 февраля в 19:24
В ДТП под Богдановичем погибли 3 человека
В том числе 7-летний мальчик.
-
15 февраля в 17:00
В Челябинске иномарка сбила на "зебре" первоклассницу
У ребенка ушиб мозга.14 февраля в 20:05
В Екатеринбурге водитель Volkswagen сбил на светофоре школьника
Который переходил дорогу на зеленый.18 января в 14:22
В Челябинске в лобовом ДТП пострадал 8-месячный ребенок
И двое взрослых.26 декабря 2016 в 10:53
В Озерске Nexia сбила 2-летнего ребенка у обочины
Малыш умер в больнице.23 ноября 2016 в 14:36
Челябинец за рулем Ford сбил на "зебре" двух школьников
Одного госпитализировали.17 октября 2016 в 14:24
В Челябинске ВАЗ без водителя сбил мать с 2-летним сыном
И протаранил две иномарки.19 августа 2016 в 13:45
В Челябинске автоледи сбила 6-летнего мальчика
Во дворе.18 августа 2016 в 14:33
В Челябинске иномарка сбила 8-летнего мальчика на "зебре"
Ребенка госпитализировали.16 августа 2016 в 13:24
В Тюмени иномарка сбила 8-летнего мальчика
Во дворе.03 августа 2016 в 16:58
В Тюмени иномарка сбила 5-летнего мальчика
Ребенок гулял один.
Главные новости
- Сегодня в 10:05Кредиты на деревню дедушке
- Сегодня в 09:37Россиянам запретят тратить наличные
- Сегодня в 09:09В России "отменили" досрочные выборы президента
- Сегодня в 08:49На Медведева повесили подростковые суициды
- Сегодня в 08:31Екатеринбург остался без главного архитектора
Аналитика
Кредиты на деревню дедушке
На новый лад.
Партия хаоса
Генератор безвластия.
Свинья общественного согласия
Беспокоит Владимира Путина.