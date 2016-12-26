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Челябинец на иномарке сбил 6-летнего мальчика20 февраля в 15:30

  • Текст

Во дворе.

Днем 19 февраля 2017 года в Челябинске во дворе дома на Свердловском проспекте Chevrolet Cruze при движении задним ходом сбил 6-летнего мальчика.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, ребенок получил ушибы и ссадины. Его направили на амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится расследование.

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