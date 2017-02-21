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В Тобольске глава полиции попал в ДТП20 февраля в 17:58

  • Текст

Обстоятельства выясняются.

Утром 20 февраля 2017 года в Тобольске глава городской полиции Андрей Князев попал в ДТП. Служебный автомобиль столкнулся с "Ладой".

Как рассказала "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Тюменской области Светлана Новик, в аварии никто не пострадал. У машин незначительные повреждения. По факту аварии проводится проверка.

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