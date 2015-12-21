Он гнал на большой скорости в непогоду.

В ночь на 19 февраля 2017 года под Ханты-Мансийском произошло смертельное ДТП. 21-летний водитель "Калины" врезался в железобетонный отбойник у моста через Иртыш, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

Молодой человек двигался с высокой скоростью, несмотря на плохие погодные условия. Юноша погиб на месте ДТП.