Когда затеял ремонт.

Утром 20 февраля 2017 года в правоохранительные органы Копейска поступил сигнал об артиллерийском снаряде, обнаруженном в частном доме. По словам хозяина, он наткнулся на раритет во время ремонта крыши, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

На место ЧП срочно выехала инженерно-техническая группа ОМОН. Силовики оцепили территорию, жителей ближайших домов эвакуировали. Обследование показало, что предмет имеет все признаки боевого артснаряда 37-миллиметрового калибра образца 1939 года. По всей видимости, он пролежал там со времен Великой Отечественной войны.

Находка передана в МВД на экспертизу.