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На Среднем Урале в смертельное ДТП попали 2 грузовика и 3 легковушки20 февраля в 16:20

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Погибли три человека.

Днем 20 февраля на 262 километре трассы Пермь - Екатеринбург столкнулись пять автомобилей, сообщили "Уралинформбюро" в УГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2107 по дороге в Пермь не справился с управлением и вылетел на встречку, где по касательной задел Toyota Fielder, после чего лоб в лоб столкнулся с грузовиком DAF. От удара Toyota развернуло и выбросило на встречную полосу под грузовик Volvo FH и Ford Fusion.

Погибли водитель и два пассажира "семерки". Водитель Ford Fusion и его пассажирка с травмами различной степени тяжести доставлены в Бисертскую больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и спасатели, обстоятельства ДТП выясняются.

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