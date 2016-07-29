На Среднем Урале в смертельное ДТП попали 2 грузовика и 3 легковушки20 февраля в 16:20
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Погибли три человека.
Днем 20 февраля на 262 километре трассы Пермь - Екатеринбург столкнулись пять автомобилей, сообщили "Уралинформбюро" в УГИБДД по Свердловской области.
По предварительным данным, водитель ВАЗ-2107 по дороге в Пермь не справился с управлением и вылетел на встречку, где по касательной задел Toyota Fielder, после чего лоб в лоб столкнулся с грузовиком DAF. От удара Toyota развернуло и выбросило на встречную полосу под грузовик Volvo FH и Ford Fusion.
Погибли водитель и два пассажира "семерки". Водитель Ford Fusion и его пассажирка с травмами различной степени тяжести доставлены в Бисертскую больницу.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и спасатели, обстоятельства ДТП выясняются.
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