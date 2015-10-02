Похороны прошли сегодня.

16 февраля 2017 года во время спецоперации в Сирии погиб 31-летний екатеринбуржец Вадим Магамуров - он попал под пулеметный огонь. Сегодня в уральской столице состоялись похороны.

Как рассказал "Уралинформбюро" близкий друг екатеринбуржца Эльнар Садиров, Вадим служил в должности начальника разведки. В Сирию он ездил два раза по собственному желанию. "Он героически погиб, выполняя свой долг", - подчеркнул Э.Садиров.

В.Магамуров в 2007 году окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище. Был женат, развелся. У него остался маленький ребенок.

По словам знакомых Вадима, он был общительный и компанейский молодой человек. Приезжал в Екатеринбург редко - в основном был на службе.

Фото: Алина Магамурова | vk.com