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Екатеринбуржец погиб во время спецоперации в Сирии20 февраля в 16:00

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Похороны прошли сегодня.

16 февраля 2017 года во время спецоперации в Сирии погиб 31-летний екатеринбуржец Вадим Магамуров - он попал под пулеметный огонь. Сегодня в уральской столице состоялись похороны.

Как рассказал "Уралинформбюро" близкий друг екатеринбуржца Эльнар Садиров, Вадим служил в должности начальника разведки. В Сирию он ездил два раза по собственному желанию. "Он героически погиб, выполняя свой долг", - подчеркнул Э.Садиров.

В.Магамуров в 2007 году окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище. Был женат, развелся. У него остался маленький ребенок.

По словам знакомых Вадима, он был общительный и компанейский молодой человек. Приезжал в Екатеринбург редко - в основном был на службе.

Фото: Алина Магамурова | vk.com

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