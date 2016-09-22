Двое мужчин сумели спастись.

В Кургане на улице Дзержинского после столкновения с КамАЗом загорелась Daewoo Nexia - погибли две женщины.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного УМВД, ДТП произошло 18 февраля 2017 года - легковушка вылетела на встречную полосу возле дома №68. Двум мужчинам из Daewoo удалось спастись. Две женщины не успели выбраться из автомобиля и сгорели заживо.