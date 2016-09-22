×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Кургане после ДТП вспыхнула Nexia - сгорели две женщины20 февраля в 16:38

  • Текст

Двое мужчин сумели спастись.

В Кургане на улице Дзержинского после столкновения с КамАЗом загорелась Daewoo Nexia - погибли две женщины.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного УМВД, ДТП произошло 18 февраля 2017 года - легковушка вылетела на встречную полосу возле дома №68. Двум мужчинам из Daewoo удалось спастись. Две женщины не успели выбраться из автомобиля и сгорели заживо.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Кредиты на деревню дедушке

Кредиты на деревню дедушке

На новый лад.

Партия хаоса

Партия хаоса

Генератор безвластия.

Свинья общественного согласия

Свинья общественного согласия

Беспокоит Владимира Путина.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×