В Кургане после ДТП вспыхнула Nexia - сгорели две женщины20 февраля в 16:38
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Двое мужчин сумели спастись.
В Кургане на улице Дзержинского после столкновения с КамАЗом загорелась Daewoo Nexia - погибли две женщины.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного УМВД, ДТП произошло 18 февраля 2017 года - легковушка вылетела на встречную полосу возле дома №68. Двум мужчинам из Daewoo удалось спастись. Две женщины не успели выбраться из автомобиля и сгорели заживо.
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