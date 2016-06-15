В Белоярском ГО под колеса Renault угодил подросток20 февраля в 17:19
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Он выбежал на проезжую часть.
Утром 20 февраля на 4 километре автодороги Большебрусянское - Колюткино (Белоярский ГО) сбили 13-летнего мальчика.
Как сообщили "Уралинформбюро" в УГИБДД по Свердловской области, подросток неожиданно выбежал на проезжую часть и попал под колеса Renault Duster под управлением 52-летнего мужчины.
Мальчик получил сотрясение головного мозга и ушиб коленного сустава.
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