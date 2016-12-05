В Нижнем Тагиле скончался 4-летний ребенок20 февраля в 16:59
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Следователи выясняют причину.
В ночь на 20 февраля 2017 года в Нижнем Тагиле в одном из домов на улице Коминтерна умер 4-летний ребенок. Наутро, когда родители пошли его будить, ребенок лежал в кровати без признаков жизни. Информация о случившимся поступила в следственные органы около 9.00.
Как сообщили "Уралинформбюро" в следственном отделе Дзержинского района Нижнего Тагила, сейчас идет проверка. Следователи ожидают результатов медицинской экспертизы, которая установит причины смерти.
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